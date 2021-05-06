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Макгрегор: Мы просчитали Порье и этих клоунов
Конор рассказал о предстоящем поединке
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.
"10 июля я без проблем сделаю это. Мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся.
Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают гораздо более серьёзные силы. Молитесь", — написал Макгрегор в своём "твиттере".
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля.
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