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Макгрегор: Мы просчитали Порье и этих клоунов

Единоборства
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Конор рассказал о предстоящем поединке

Макгрегор: Мы просчитали Порье и этих клоунов

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

"10 июля я без проблем сделаю это. Мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся.

Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают гораздо более серьёзные силы. Молитесь", — написал Макгрегор в своём "твиттере".

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля.

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В статье: Конор Макгрегор
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