Макгрегор: Мы просчитали Порье и этих клоунов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился ожиданиями от третьего поединка с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

"10 июля я без проблем сделаю это. Мы полностью просчитали этих клоунов! Они хотят играть в тактические игры? Без проблем, увидимся.

Вы разбудили зверя. Зверя, которого поддерживают гораздо более серьёзные силы. Молитесь", — написал Макгрегор в своём "твиттере".

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля.