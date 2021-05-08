Единоборства
Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор МакГрегор начал подготовку к третьему поединку с Порье. Фото
Вперед к победе
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-5) начал подготовку к третьему поединку против американца Дастина Порье. Фото с соответствующим призывом он разместил на своей официальной странице в Instagram.
"9 недель до грёб*нной войны! Погнали"
Напомним, что бой Макгрегор - Порье состоится 10 июля в рамках вечера UFC 264.
Отметим, что ранее Альварес и Сондерс прошли
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гвардиола: Мы могли продать Зинченко, но он сказал, что хочет бороться в Сити
- Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 8 мая
- Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая
- Макгрегор: Мы просчитали Порье и этих клоунов
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...