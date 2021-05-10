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Макгрегор назвал самого легкого соперника в карьере

Единоборства
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Им стал Дастин Порье

Макгрегор назвал самого легкого соперника в карьере

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, кто был для него самым простым соперником в карьере. По словам Макгрегора, этого звания достоин бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье.

"Кто был для тебя самым лёгким соперником?" — спросил Макгрегора один из подписчиков в "Твиттере".

"Дастин в первом бою", — ответил Конор в своём "твиттере".

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится на турнире UFC 264, который пройдёт в ночь с 10 на 11 июля.

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В статье: Конор Макгрегор
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