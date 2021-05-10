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Макгрегор рассказал, что изменил бы в подготовке к бою с Мейвезером
Конор добавил бы спарринг-партнеров
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как изменил бы подготовку к поединку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, если бы им довелось вновь сразиться.
В августе 2017 года Макгрегор и Мейвезер провели боксёрский поединок. Конор потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.
"Если бы ты снова дрался с Мейвезером, что бы ты изменил?" — спросил Макгрегора один из подписчиков в "Твиттере".
"Я бы заставил парней активно прессинговать в спаррингах. Особенно в поздних раундах, чтобы меня в последних четырёх раундах прессинговал свежий соперник", — ответил Конор в своём "твиттере".
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