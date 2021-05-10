  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Макгрегор рассказал, что изменил бы в подготовке к бою с Мейвезером
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макгрегор рассказал, что изменил бы в подготовке к бою с Мейвезером

Единоборства
(1 голосов)

Конор добавил бы спарринг-партнеров

Макгрегор рассказал, что изменил бы в подготовке к бою с Мейвезером

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как изменил бы подготовку к поединку с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером, если бы им довелось вновь сразиться.

В августе 2017 года Макгрегор и Мейвезер провели боксёрский поединок. Конор потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

"Если бы ты снова дрался с Мейвезером, что бы ты изменил?" — спросил Макгрегора один из подписчиков в "Твиттере".

"Я бы заставил парней активно прессинговать в спаррингах. Особенно в поздних раундах, чтобы меня в последних четырёх раундах прессинговал свежий соперник", — ответил Конор в своём "твиттере".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...