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Экс-претендент на титул UFC арестован за использование чужой банковской карты

Единоборства
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Джонсону грозит тюремное заключение

Экс-претендент на титул UFC арестован за использование чужой банковской карты

Новина українською

Экс-претендент на титул UFC, а ныне боец Bellator Энтони Джонсон был арестован по обвинению в использовании чужой кредитной карты, пишет MMAMania.

Боец был арестован полицией штата Коннектикут в Нью-Канаане. Правоохранители обратили внимание на Джонсона в связи со старым делом. В сентябре 2019 года Энтони приобрёл авиабилет, использую банковскую карту другого человека без спроса.

На данный момент Джонсон вышел на свободу под залог, но 8 июня он предстанет перед судом. Если вина спортсмена будет доказана, ему будет грозить тюремное заключение. Энтони Джонсон в прошлом уже не раз имел проблемы с законом, так что его личное дело также сыграет против него.

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В статье: Энтони Джнсон
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