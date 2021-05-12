Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский боец Можаров подписал контракт с UFC
Будем болеть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аскар Можаров (21-8), украинский боец полутяжелого веса, на своей странице в Instagram сообщил о подписании контракта с UFC на четыре боя.
Ожидалось, что дебют Можарова в UFC состоится 22 мая UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе в бою с американцем Беном Ротуэллом, но ему не успевают сделать рабочую визу.
«Ждем моего дебюта и скорее всего я упаду в 83,9 кг. Мне кажется, что до 93 кг – это не моя категория в UFC. Я был готов подраться с Беном в хевивейте, чтобы выйти и показать себя, поскольку этот шанс выпал для меня очень внезапно, я не думая согласился на этот бой», - сообщил Можаров.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Львов сохранил Бессмертного, Заря удержала Вернидуба и Гладкого. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- "На поле стадиона Тернополя очень много кочек". Агроном Динамо - перед финалом Кубка
- Прощай, золото? Леванте - Барселона 3:3. Видео голов и обзор матча
- Дана Уайт рассказал о перспективах Тони Фергюсона
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО