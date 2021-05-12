Украинский боец Можаров подписал контракт с UFC

Аскар Можаров (21-8), украинский боец полутяжелого веса, на своей странице в Instagram сообщил о подписании контракта с UFC на четыре боя.

Ожидалось, что дебют Можарова в UFC состоится 22 мая UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе в бою с американцем Беном Ротуэллом, но ему не успевают сделать рабочую визу.

«Ждем моего дебюта и скорее всего я упаду в 83,9 кг. Мне кажется, что до 93 кг – это не моя категория в UFC. Я был готов подраться с Беном в хевивейте, чтобы выйти и показать себя, поскольку этот шанс выпал для меня очень внезапно, я не думая согласился на этот бой», - сообщил Можаров.