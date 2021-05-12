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Украинский боец Можаров подписал контракт с UFC

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Украинский боец Можаров подписал контракт с UFC

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Аскар Можаров (21-8), украинский боец полутяжелого веса, на своей странице в Instagram сообщил о подписании контракта с UFC на четыре боя.

Ожидалось, что дебют Можарова в UFC состоится 22 мая UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе в бою с американцем Беном Ротуэллом, но ему не успевают сделать рабочую визу.

«Ждем моего дебюта и скорее всего я упаду в 83,9 кг. Мне кажется, что до 93 кг – это не моя категория в UFC. Я был готов подраться с Беном в хевивейте, чтобы выйти и показать себя, поскольку этот шанс выпал для меня очень внезапно, я не думая согласился на этот бой», - сообщил Можаров.

Ранее UA-Футбол сообщал, что UFC получила статус акционерной компании.

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В статье: UFC
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