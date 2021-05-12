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Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

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На втором месте расположился Месси

Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который составляет Forbes. По данным источника, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заработал за последний год $ 180 млн. Большую часть дохода Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Он получил за неё $ 150 млн.

Ещё около $ 8 млн он получил с рекламных контрактов. А $ 22 млн он получил за бои в октагоне.

Второе место в рейтинге 2021 года занял форвард "Барселоны" Лионель Месси ($ 130 млн). Тройку лучших замкнул нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ($ 120 млн). Оба футболиста получили основную часть дохода по спонсорским контрактам.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года:

Конор Макгрегор (ММА) — $ 180 млн

Лионель Месси ("Барселона", футбол) — $ 130 млн

Криштиану Роналду ("Ювентус", футбол) — $ 120 млн

Дак Прескотт ("Даллас Ковбойс", американский футбол) — более $ 100 млн

Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс", баскетбол) — $ 96,5 млн

Неймар ("ПСЖ", футбол) — $ 95 млн

Роджер Федерер (теннис) — $ 90 млн

Льюис Хэмилтон ("Мерседес", Формула-1) — $ 82 млн

Том Брэди ("Тампа-Бэй Бакканирс", американский футбол) — $ 76 млн

Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс", баскетбол) — $ 75 млн.

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В статье: Конор Макгрегор
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