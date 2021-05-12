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Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира
На втором месте расположился Месси
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, который составляет Forbes. По данным источника, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях заработал за последний год $ 180 млн. Большую часть дохода Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Он получил за неё $ 150 млн.
Ещё около $ 8 млн он получил с рекламных контрактов. А $ 22 млн он получил за бои в октагоне.
Второе место в рейтинге 2021 года занял форвард "Барселоны" Лионель Месси ($ 130 млн). Тройку лучших замкнул нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ($ 120 млн). Оба футболиста получили основную часть дохода по спонсорским контрактам.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года:
Конор Макгрегор (ММА) — $ 180 млн
Лионель Месси ("Барселона", футбол) — $ 130 млн
Криштиану Роналду ("Ювентус", футбол) — $ 120 млн
Дак Прескотт ("Даллас Ковбойс", американский футбол) — более $ 100 млн
Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс", баскетбол) — $ 96,5 млн
Неймар ("ПСЖ", футбол) — $ 95 млн
Роджер Федерер (теннис) — $ 90 млн
Льюис Хэмилтон ("Мерседес", Формула-1) — $ 82 млн
Том Брэди ("Тампа-Бэй Бакканирс", американский футбол) — $ 76 млн
Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс", баскетбол) — $ 75 млн.
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