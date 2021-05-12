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В UFC не исключают проведения турнира в Лондоне
Переговоры уже ведутся
Известный журналист и инсайдер Ариэль Хельвани сообщил о планах UFC по проведению турнира в Лондоне (Великобритания). По данным источника, сейчас идут соответствующие переговоры.
"Пока решение ещё не принято. Очевидно, что там много нюансов, но такая возможность действительно всерьёз обсуждалась, она находилась на рассмотрении", — написал Хельвани в своём «твиттере».
Изначально планировалось, что турнир UFC пройдёт в Лондоне в марте 2020 года. Предполагалось, что столица Великобритании примет UFC Fight Night 171. В главном поединке вечера должны были встретиться Тайрон Вудли и Леон Эдвардс. Но в итоге проведение турнира в Лондоне было отменено из-за пандемии коронавируса. С тех пор об организации мероприятия в Лондоне ничего не сообщалось.
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