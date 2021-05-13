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Бывшего российского бойца посадили в тюрьму на 8,5 лет

Единоборства
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Бывшего российского бойца посадили в тюрьму на 8,5 лет

фото - championat.com

Новина українською

Непобежденный российский боец ММА Дмитрий Сосновский (11-0) ближайшие 8,5 лет проведет в колонии строгого режима за похищение и вымогательство денег у московского бизнесмена.

Сосновский переступил черту закона в октябре 2019 года, когда вместе с подельниками похитил коммерсанта и вымогал у него 400 тысяч рублей, которые тот якобы задолжал знакомой бойца.

Сосновский в 2018 года дебютировал в UFC, победив во втором раунде Марка Годбира. В расцвете карьеры россиянин ушел из боев без правил и решил зарабатывать на жизнь криминалом.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик может провести бой с Хрговичем за звание претендента IBF.

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В статье: UFC
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