Боец UFC отправил в нокаут преступника, который пытался угнать его машину

Звездный боец UFC тяжелого веса Деррик Льюис брутально разобрался с преступником, который пытался угнать его автомобиль.

Льюис отправил мужчину в глубокий нокаут и сдал его полиции.

Боец UFC отметил, что с грабителем все в порядке, хотя медицинская помощь ему явно не помешает.

Деррик Льюис в последнем бою в феврале текущего года нокаутом разобрался с Кертисом Блейдсом.