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Боец UFC отправил в нокаут преступника, который пытался угнать его машину
Угонщик сорвал джек-пот
фото - tapology.com
Звездный боец UFC тяжелого веса Деррик Льюис брутально разобрался с преступником, который пытался угнать его автомобиль.
Льюис отправил мужчину в глубокий нокаут и сдал его полиции.
Боец UFC отметил, что с грабителем все в порядке, хотя медицинская помощь ему явно не помешает.
Деррик Льюис в последнем бою в феврале текущего года нокаутом разобрался с Кертисом Блейдсом.
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