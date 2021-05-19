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Боец UFC отправил в нокаут преступника, который пытался угнать его машину

Единоборства
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Угонщик сорвал джек-пот

Боец UFC отправил в нокаут преступника, который пытался угнать его машину

фото - tapology.com

Новина українською

Звездный боец UFC тяжелого веса Деррик Льюис брутально разобрался с преступником, который пытался угнать его автомобиль.

Льюис отправил мужчину в глубокий нокаут и сдал его полиции.

Боец UFC отметил, что с грабителем все в порядке, хотя медицинская помощь ему явно не помешает.

Деррик Льюис в последнем бою в феврале текущего года нокаутом разобрался с Кертисом Блейдсом.

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В статье: UFC Деррик Льюис
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