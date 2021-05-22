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Какая красота: Дарья Билодид отдыхает на испанских берегах. Фото
Украинка непревзойденная
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид проводит отдых на испанском побережье. Соответствующие фото наша спортсменка опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Спасибо, жизнь, за возможность путешествовать вокруг света и видеть всю эту красоту"
Напомним, что ранее Денис Беринчик
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