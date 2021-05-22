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Украина выиграла общекомандный зачет на чемпионате Европы по женской борьбе U-23
Женская сборная Украины U-23 по борьбе стала лучшей в общекомандном зачете на Чемпионате Европы в Северной Македонии. По результатам континентального первенства наша команда взяла 8 медалей и в очковом измерении - 183 балла.
В ближайшие конкурентками стали россиянки (167 баллов), а замкнули ТОП 3 представительницы Польши (128 баллов).
Золото: Кристина-Зоряна Демко (вес 55 кг), Алина Грушина-Акобо (вес 57 кг), Татьяна Рыжко (вес 62 кг), Оксана Чудик (вес 68 кг).
Серебро: Екатерина Зеленых (вес 65 кг).
Бронза: Лилия Маланчук (вес 50 кг), Мария Винник (вес 53 кг), Соломия Винник (вес 59 кг).
Напомним, что ранее украинец Редкач
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