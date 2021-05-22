Украинец Горуна стал чемпионом Европы по каратэ

Украинский спортсмен Станислав Горуна, выступающий в весе до 75 кг, завоевал "золото" на чемпионате Европы по каратэ.

В финальном поединке львовянин одолел легенду мирового спорта, 11-кратного победителя соревнований, азербайджанца Рафаэля Агаева.

Решающая схватка получилась невероятно напряженной. Только за 34 секунды до конца соревнования соперник заработал первое очко, пробив 32-летнего украинца.

Однако Горуна успел результативно ответить. За 6 секунд до финального гонга Станислав с разворота провел точный удар ногой в голову и выиграл схватку со счетом 3:1.