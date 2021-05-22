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Украинец Горуна стал чемпионом Европы по каратэ
Спортсмен выиграл тяжелый поединок
Украинский спортсмен Станислав Горуна, выступающий в весе до 75 кг, завоевал "золото" на чемпионате Европы по каратэ.
В финальном поединке львовянин одолел легенду мирового спорта, 11-кратного победителя соревнований, азербайджанца Рафаэля Агаева.
Решающая схватка получилась невероятно напряженной. Только за 34 секунды до конца соревнования соперник заработал первое очко, пробив 32-летнего украинца.
Однако Горуна успел результативно ответить. За 6 секунд до финального гонга Станислав с разворота провел точный удар ногой в голову и выиграл схватку со счетом 3:1.
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