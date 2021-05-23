Жан Беленюк поздравил всех с Международным днем борьбы. Фото

Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк поздравил всех с Международным днем борьбы. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня Международный день борьбы. Приветствую все борцовское сообщество"