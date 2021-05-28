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Уайт: Я ищу резервиста на бой Макгрегора и Порье
Дана Уайт решил подстраховаться
Президент UFC Дана Уайт заявил, что пока не нашёл резервиста на третий бой экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и Дастина Порье.
"На самом деле сейчас я ищу кого-нибудь на роль резервиста на этот бой. Но никто не вызывается, не стучится в эту дверь", — приводит слова Уайта Bleacher Report.
Напомним, встреча Конора Макгрегора с Дастином Порье состоится 10 июля и возглавит турнир UFC 264. Это будет уже их третья схватка. В первом поединке, в 2014 году, победил ирландец. В январе 2021 года Порье удалось взять реванш. Планируется, что мероприятие на "Ти-Мобайл Арене" в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.
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