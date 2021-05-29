На берегу моря: Беленюк вместе с командой готовится к Олимпийским играм. Видео

Чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк и вся украинская сборная готовятся к Олимпийским играм 2021 в Токио (Япония). Соответствующее видео наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Шеннон Бригс публично обратился к Владимиру Кличко.