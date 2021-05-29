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На берегу моря: Беленюк вместе с командой готовится к Олимпийским играм. Видео
Гордость
Чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк и вся украинская сборная готовятся к Олимпийским играм 2021 в Токио (Япония). Соответствующее видео наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Шеннон Бригс
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