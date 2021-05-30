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Готов к бою: Макгрегор продемонстрировал нереальную физическую форму. Фото
Ирландец в полном порядке
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный боец UFC, ирландец Конор МакГрегор продолжает подготовку к поединку против Дастина Порье. Фото, которое свидетельствует о его прекрасной физической форме, спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Беленюк
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