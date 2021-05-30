Готов к бою: Макгрегор продемонстрировал нереальную физическую форму. Фото

Легендарный боец UFC, ирландец Конор МакГрегор продолжает подготовку к поединку против Дастина Порье. Фото, которое свидетельствует о его прекрасной физической форме, спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Беленюк показал фото по подготовке к ОИ 2021.