Украина взяла 14 медалей на Чемпионате Европы по самбо

Сборная Украины по самбо завоевала 14 наград на Чемпионате Европы по самбо, который проходил на днях в Лимассоле (Кипр). Об этом сообщает Федерация самбо Украины.

Так, золотыми призерами турнира стали Мария Буйек (спортивное самбо, до 50 кг), Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг), Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг), Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг), Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг), Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг).

Серебро в свою копилку положили Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг), Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг), Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг).

Бронзовые награды в активе Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг), Екатерина Москалева (спортивное самбо, до 72 кг), Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг), Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг), Роман Труш ( спортивное самбо, до 71 кг).