Конор Макгрегор высмеял Флойда Мейвезера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял своего бывшего соперника по боксёрскому рингу Флойда Мейвезера. Американец принял участие в рекламе окон, которые в Великобритании продают за £ 300.

"Выгодная сделка, ребята. Обязательно попробуйте", — написал Макгрегор, разместив видео со снятой рекламой.

Напомним, в прошлом Мейвезер и Макгрегор провели поединок на профессиональном ринге. Флойд одержал досрочную победу в десятом раунде.