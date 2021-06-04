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Конор Макгрегор высмеял Флойда Мейвезера

Единоборства
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Второй рекламировал окна

Конор Макгрегор высмеял Флойда Мейвезера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высмеял своего бывшего соперника по боксёрскому рингу Флойда Мейвезера. Американец принял участие в рекламе окон, которые в Великобритании продают за £ 300.

"Выгодная сделка, ребята. Обязательно попробуйте", — написал Макгрегор, разместив видео со снятой рекламой.

Напомним, в прошлом Мейвезер и Макгрегор провели поединок на профессиональном ринге. Флойд одержал досрочную победу в десятом раунде.

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В статье: Флойд Мейвезер Конор Макгрегор
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