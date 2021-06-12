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Ярослав Амосов: Как я и обещал, пояс едет в Украину. Фото
Комментарий чемпиона
Новоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) прокомментировал
"Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много, тех кто верил в меня и поддерживал.
В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу.
Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается".
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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