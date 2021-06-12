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Ярослав Амосов: Как я и обещал, пояс едет в Украину. Фото

Единоборства
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Комментарий чемпиона

Ярослав Амосов: Как я и обещал, пояс едет в Украину. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Новоиспеченный чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (26-0) прокомментировал победный титульный поединок против бразильца Дугласа Лимы (32-9). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram:

"Как я и обещал, пояс едет в Украину. Мне очень приятно, что вас так много, тех кто верил в меня и поддерживал.

В моей подготовке участвовало много людей, я благодарен каждому. Спасибо моей команде за проделанную работу.

Всегда мечтайте, всегда верьте в себя и знайте, большой труд всегда вознаграждается".

Ярослав Амосов: Как я и обещал, пояс едет в Украину. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в полуфинале Ролан Гаррос.

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