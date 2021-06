Чемпионка Bellator поздравила Амосова с завоеванием титула

Чемпионка Bellator в полулегком весе, спортсменка из Бразилии Крис Сайборг (13-1) поздравила украинца Ярослава Амосова (26-0) с завоеванием чемпионского титула в поединке против ее соотечественника Дугласа Лимы (32-9). Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Твиттер:

"26-0. Ярослав Амосов, поздравляю. Это новая эра Bellator, у чемпиона лучшая статистика в спорте" - написала она.

26-0 @YaroslavAmosov congrats. it’s a new era @BellatorMMA and the champion has the best professional record in the sport ???? @SHOsports