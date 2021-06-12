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Чемпионка Bellator поздравила Амосова с завоеванием титула

Единоборства
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Чемпионка Bellator поздравила Амосова с завоеванием титула

AFP

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка Bellator в полулегком весе, спортсменка из Бразилии Крис Сайборг (13-1) поздравила украинца Ярослава Амосова (26-0) с завоеванием чемпионского титула в поединке против ее соотечественника Дугласа Лимы (32-9). Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Твиттер:

"26-0. Ярослав Амосов, поздравляю. Это новая эра Bellator, у чемпиона лучшая статистика в спорте" - написала она.

Напомним, что ранее Боб Арум рассказал об ожиданиях от боя Усик - Джошуа.

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В статье: Bellator Ярослав Амосов
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