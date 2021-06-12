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Чемпионка Bellator поздравила Амосова с завоеванием титула
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AFP
Чемпионка Bellator в полулегком весе, спортсменка из Бразилии Крис Сайборг (13-1) поздравила украинца Ярослава Амосова (26-0) с
"26-0. Ярослав Амосов, поздравляю. Это новая эра Bellator, у чемпиона лучшая статистика в спорте" - написала она.
26-0 @YaroslavAmosov congrats. it’s a new era @BellatorMMA and the champion has the best professional record in the sport ???? @SHOsports— ???? #Bellator260 CrisCyborg.Com (@criscyborg) June 12, 2021
Напомним, что ранее Боб Арум
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