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Просто невероятно: Самый быстрый нокаут в истории легкого веса UFC. Видео
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В ночь с 12 на 13 июня в американском Глендейле состоялся бойцовский вечер UFC 263, главным событием которого стал матч-реванш Исраэля Адесаньи (21-1) и Марвина Веттори (17-5-1). Этот поединок завершился победой первого и успешной защитой его чемпионского титула в среднем весе единогласным решением судей (50-45; 50-45; 50-45).
Но самым ярким событием этой ночи стал дебютный бой Теренса МакКини (1-0) против Мета Фревола. Запомнился он тем, что подарил болельщикам самый быстрый (на 7 секунде) нокаут в истории легкого веса UFC.
Напомним, что ранее Тайсон Фьюри
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