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Макгрегор - Порье: Вы разбудили зверя

Единоборства
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Ирландец жаждет боя

Макгрегор - Порье: Вы разбудили зверя

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с американцем Дастином Порье. Соперники уже провели два боя, первый завершился победой Макгрегора, а второй — победой Порье.

"Я очень упорно тренируюсь, очень упорно. Я направляюсь на вторую тренировочную сессию в день, нахожусь в отличной форме.

Я победил его в первом поединке и проиграл в реванше. А теперь у нас будет трилогия, внесу некоторые изменения. Я полностью уверен в себе, сосредоточен на подготовке и мотивирован.

Выйду в октагон и выдам шоу! 10 июля я сделаю всё безошибочно. Эти клоуны хотят сыграть в игру? ОК, сыграем. Вы разбудили зверя! Зверя, который обладает огромной силой, молитесь", — цитирует Макгрегора Fox Sports.

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В статье: Конор Макгрегор
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