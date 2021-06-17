Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холлоуэй снялся с поединка с Родригесом
Изначально бой был запланирован на 17 июля
Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй снялся с боя с мексиканцем Яиром Родригесом из-за травмы. Об этом пишет MMAJunkie. Поединок был запланирован на турнир UFC Fight Night, который пройдёт 17 июля в Лас-Вегасе (Невада, США).
В январе 29-летний Макс Холлоуэй победил Келвина Каттара единогласным решением на UFC Fight Island 7. Гавайский боец имеет в ММА рекорд 22-6.
На счету 28-летнего Родригеса 13 побед и два поражения в ММА (8-1 в UFC), один его бой был признан несостоявшимся. Последний поединок состоялся в октябре 2019 года (победа над Джереми Стивенсом единогласным решением судей).
Популярное сейчас
- Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча
- Украина – Северная Македония. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура чемпионата Европы
- Цыганков в запасе. Составы на матч Северная Македония - Украина
- Чемпиона Bellator Ярослава Амосова в аэропорту встретили сотни фанатов
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей