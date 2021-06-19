Единоборства
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Знаете ли вы, что такое холодно: Жан Беленюк прошел процедуру криотерапии. Фото
Украинец готовится к Олимпиаде
Украинский спортсмен, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 по греко-римской борьбе Жан Беленюк успешно прошел процедуру криотерапии. Соответствующее фото наш соотечественник разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее
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