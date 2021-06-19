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А как вы отдыхаете: Дарья Билодид вместе с домашним любимцем принимает солнечные ванны. Фото
Украинка как всегда невероятная
Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид вместе со своим домашним любимцем проводит выходные, загорая на солнце. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей офицний странице в Instagram.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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