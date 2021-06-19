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А как вы отдыхаете: Дарья Билодид вместе с домашним любимцем принимает солнечные ванны. Фото

Единоборства
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Украинка как всегда невероятная

А как вы отдыхаете: Дарья Билодид вместе с домашним любимцем принимает солнечные ванны. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид вместе со своим домашним любимцем проводит выходные, загорая на солнце. Соответствующие фото наша спортсменка разместила на своей офицний странице в Instagram.

А как вы отдыхаете: Дарья Билодид вместе с домашним любимцем принимает солнечные ванны. Фото - изображение 1А как вы отдыхаете: Дарья Билодид вместе с домашним любимцем принимает солнечные ванны. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Василий Ломаченко дал прогноз на победителя Евро 2020.

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В статье: Дарья Билодид
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