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Жан Беленюк своеобразно поздравил Ломаченко с победой. Фото

Единоборства
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Жан Беленюк своеобразно поздравил Ломаченко с победой. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Жан Беленюк поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с победой над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ломаченко поделился впечатлениями от победы.

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В статье: Василий Ломаченко Жан Беленюк
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