Жан Беленюк своеобразно поздравил Ломаченко с победой. Фото

Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Жан Беленюк поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с победой над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ломаченко поделился впечатлениями от победы.