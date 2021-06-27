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Жан Беленюк своеобразно поздравил Ломаченко с победой. Фото
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Украинский борец, чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2016 Жан Беленюк поздравил своего соотечественника Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с
Напомним, что ранее Ломаченко
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