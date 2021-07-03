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Дарья Билодид поддержала сборную Украины перед матчем с Англией. Фото

Единоборства
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Сегодня вся Украина с вами, ребята

Дарья Билодид поддержала сборную Украины перед матчем с Англией. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поддержала национальную сборную Украины по футболу перед матчем против сборной Англии в 1/4 финала Евро 2021. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Вперед, Украина !!!"

Дарья Билодид поддержала сборную Украины перед матчем с Англией. Фото - изображение 1

Напомним, что матч Украина - Англия начнется сегодня, 3 июля в 22:00 по киевскому времени в Риме (Италия).

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В статье: Дарья Билодид
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