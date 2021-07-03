Дарья Билодид поддержала сборную Украины перед матчем с Англией. Фото

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид поддержала национальную сборную Украины по футболу перед матчем против сборной Англии в 1/4 финала Евро 2021. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Вперед, Украина !!!"

Напомним, что матч Украина - Англия начнется сегодня, 3 июля в 22:00 по киевскому времени в Риме (Италия).