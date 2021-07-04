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На стиле: Дарья Билодид удивляет поклонников новым деловым нарядом. Фото

Единоборства
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Украинка непревзойденная

На стиле: Дарья Билодид удивляет поклонников новым деловым нарядом. Фото

International Judo Federation

UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка, чемпионка мира Дарья Билодид удивляет своих поклонников новыми стильными образами. Очередное фото в деловом костюме наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

На стиле: Дарья Билодид удивляет поклонников новым деловым нарядом. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Жан Беленюк овладел новым видом спорта.

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В статье: Дарья Билодид
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