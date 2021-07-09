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МакГрегор – Пуарье: где смотреть супербой UFC

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Это нельзя пропускать

МакГрегор – Пуарье: где смотреть супербой UFC

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Суперзвезда из Ирландии Конор МакГрегор в ночь на 11 июля в главном бою UFC 264 на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе в третий раз столкнется в октагоне с Дастином Пуарье.

На территории Украины бой МакГрегор – Пуарье в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports. Начало поединка – не ранее 5:00 по киевскому времени.

История МакГрегора и Пуарье длится с 2014 года. Первый бой остался за ирландцем после нокаута в первом раунде, однако в реванше в январе текущего года Пуарье убедительно победил техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее UA-Футбол представил разбор третьего боя между МакГрегором и Пуарье.

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дастин Пуарье
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