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Макгрегор - Порье: Текстовая онлайн-трансляция мегафайта в Лас-Вегасе

Единоборства
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Макгрегор - Порье: 11.07.2021 онлайн

Макгрегор - Порье: Текстовая онлайн-трансляция мегафайта в Лас-Вегасе

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською
Доброй ночи, уважаемые любители спорта настоящих мужчин!

UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка бойцовского вечера UFC 264.

Через считанные часы в октагон выйдут ирландец Конор МакГрегор (22-5) и американец Дастин Порье (27-6) для того, чтобы поставить точку в увлекательной трилогии, которая приковала к себе внимание всего спортивного мира.

В 2014 году Конор нокаутировал соперника в первом раунде, а в январе 2021 Порье взял убедительный реванш нокаутом во 2-м раунде.

Бойцовский вечер стартует в 01:00, поединки андеркарта начнутся в 05:00, а главное событие ночи - примерно в 07:00 утра по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:10. Второй поединок также завершился довольно быстро, но победитель оказался совсем другим.

23:05: Для разогрева пересмотрим первый бой Макгрегор - Порье, тем более, что длился он недолго, и это займет не много времени.

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дастин Порье
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