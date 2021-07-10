Макгрегор - Порье: Текстовая онлайн-трансляция мегафайта в Лас-Вегасе

Доброй ночи, уважаемые любители спорта настоящих мужчин!

UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка бойцовского вечера UFC 264.

Через считанные часы в октагон выйдут ирландец Конор МакГрегор (22-5) и американец Дастин Порье (27-6) для того, чтобы поставить точку в увлекательной трилогии, которая приковала к себе внимание всего спортивного мира.

В 2014 году Конор нокаутировал соперника в первом раунде, а в январе 2021 Порье взял убедительный реванш нокаутом во 2-м раунде.

Бойцовский вечер стартует в 01:00 , поединки андеркарта начнутся в 05:00 , а главное событие ночи - примерно в 07:00 утра по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ:

23:10. Второй поединок также завершился довольно быстро, но победитель оказался совсем другим.