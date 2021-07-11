Дастин Порье: Все, что Конор говорил обо мне, сработало против него

Американский боец ​​UFC Дастин Порье (28-6) после победы над ирландцем Конором МакГрегором (22-6) прокомментировал исход боя.

"Конор здорово начал, неприятно попал одним из кроссов, но я справился. В начале поединка я почувствовал, что что-то хрустнуло в ноге Макгрегора после одного из лоу-киков. Возможно, это привело затем к его травме.

У трэш-тока должны быть границы. Конор обещал меня уничтожить. Бойцы не должны говорить таких вещей. Карма работает, как зеркало. Все, что он говорил обо мне, сработало против него. Надеюсь, у него все будет хорошо.

Сделать тейкдаун против Макгрегора было очень просто. Он нарушал правила, пытался хватать меня за перчатки, я говорил об этом рефери" - сказал он.