У Макгрегора диагностировали перелом большеберцовой кости, он перенесет операцию

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор (22-6) во время поединка против американца Дастина Порье (28-6) сломал большеберцовую кость.

Об этом после боя заявил Дана Уайт:

"Мне показалось, что это лодыжка, но я не врач. Как только ему сделают рентген, они точно узнают, что произошло.

Стоит ли Конору завершить карьеру? Завтра ему предстоит операция. Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать, сколько ему понадобится времени на реабилитацию и терапию" - сказал он.

Комментарий Порье