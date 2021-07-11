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У Макгрегора диагностировали перелом большеберцовой кости, он перенесет операцию
Неприятные новости
Getty Images / Global Images Ukraine
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) во время
Об этом после боя заявил Дана Уайт:
"Мне показалось, что это лодыжка, но я не врач. Как только ему сделают рентген, они точно узнают, что произошло.
Стоит ли Конору завершить карьеру? Завтра ему предстоит операция. Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать, сколько ему понадобится времени на реабилитацию и терапию" - сказал он.
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