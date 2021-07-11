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Дана Уайт: Дастин будет драться за пояс в легком весе

Единоборства
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Дана Уайт: Дастин будет драться за пояс в легком весе

UA-Футбол
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Глава UFC Дана Уайт рассказал о дальнейших планах американца Дастина Порье (28-6), после его победы над ирландцем Конором МакГрегором (22-6).

"Это второй перелом ноги Конора в последних трех боях. Это паршиво. Никто не хочет видеть такое окончание боя. Я с Конором смог поговорить только тогда, когда он был в октагоне.

Дастин будет драться за пояс в легком весе. Затем Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш с Порье. Не думаю, что их противостояние закончено. Невозможно завершить бой вот так.

Не знаю, как надолго выбыл Макгрегор" - сказал он.

Напомним, что ранее Порье прокомментировал победу над МакГрегором.

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В статье: Дана Уайт
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