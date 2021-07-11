Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дана Уайт: Дастин будет драться за пояс в легком весе
Комментарий специалиста
Глава UFC Дана Уайт рассказал о дальнейших планах американца Дастина Порье (28-6), после его
"Это второй перелом ноги Конора в последних трех боях. Это паршиво. Никто не хочет видеть такое окончание боя. Я с Конором смог поговорить только тогда, когда он был в октагоне.
Дастин будет драться за пояс в легком весе. Затем Конор выздоровеет и, наверное, у них будет реванш с Порье. Не думаю, что их противостояние закончено. Невозможно завершить бой вот так.
Не знаю, как надолго выбыл Макгрегор" - сказал он.
Напомним, что ранее Порье
Популярное сейчас
- Новости со сборов Динамо и Шахтера. Кто новички? Европодкаст #29
- Италия - Англия. Анонс и прогноз финала Евро-2020 на 11.07.2021
- Аргентина - Бразилия 1:0. Видео гола и обзор матча
- МакГрегор – Пуарье: где смотреть супербой UFC
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО