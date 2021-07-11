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Конор МакГрегор: Это еще не конец
Комментарий ирландца
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) прокомментировал
"Это еще не конец. Если мне придется подраться с ним на улице, значит будет так. Мне плевать.
Ты не ломал мне ногу своим ударом. Я проверил.
Твоя жена в моем списке. Эй, детка, дай мне ответ на сообщение. К черту Дастина" - сказал он.
Ранее Порье
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