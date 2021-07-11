Конор МакГрегор: Это еще не конец

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) прокомментировал проигрыш американцу Дастину Порье (28-6) в рамках вечера UFC 264 в Лас-Вегасе (США).

"Это еще не конец. Если мне придется подраться с ним на улице, значит будет так. Мне плевать.

Ты не ломал мне ногу своим ударом. Я проверил.

Твоя жена в моем списке. Эй, детка, дай мне ответ на сообщение. К черту Дастина" - сказал он.