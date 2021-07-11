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Конор МакГрегор заявил, что в нем нуждается народ. Фото

Единоборства
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А может действительно, без него никак...

Конор МакГрегор заявил, что в нем нуждается народ. Фото

UA-Футбол
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Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) после поражения от американца Дастина Порье (28-6) опубликовал фото, на котором он покидает пределы арены в Лас-Вегасе на носилках. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Вам нужны такие люди, как я"

Конор МакГрегор заявил, что в нем нуждается народ. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Порье прокомментировал победу над МакГрегором.

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В статье: Конор Макгрегор
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