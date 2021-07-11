Конор МакГрегор заявил, что в нем нуждается народ. Фото

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор (22-6) после поражения от американца Дастина Порье (28-6) опубликовал фото, на котором он покидает пределы арены в Лас-Вегасе на носилках. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Вам нужны такие люди, как я"