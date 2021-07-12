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В Твиттере предсказали, что МакГрегор сломает ногу в бою с Пуарье

Единоборства
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В Твиттере предсказали, что МакГрегор сломает ногу в бою с Пуарье

фото - Associated Press

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Звездный боец Конор МакГрегор накануне в главном бою UFC 264 техническим нокаутом проиграл Дастину Пуарье. В конце первого раунда ирландец оступился и сломал большеберцовую кость.

Пользователь Твиттера FeaR Moho стал знаменитым после того, как оставил пророческий твит о события боя МакГрегор – Пуарье.

"Я чувствую, что Конор сегодня сломает ногу", - написал 34-летний мужчина.

Конор МакГрегор потерпел третье поражение в четырех последних боях. Теперь у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы при 6 неудачах.

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В статье: Конор Макгрегор Дастин Пуарье
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