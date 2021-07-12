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МакГрегор перенес операцию на сломанной ноге
Обещает вернуться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Конор МакГрегор в главном бою UFC 264 в ночь с субботы на воскресенье техническим нокаутом проиграл Дастину Пуарье. В концовке первого раунда экс-чемпион мира в двух весовых категориях сломал большеберцовую кость.
МакГрегор в Твиттере сообщил, что успешно перенес операцию в Лос-Анджелесе.
"Чувствую себя потрясающе! Шесть недель на костылях – и возвращаемся к работе", - написал боец.
Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless ????— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2021
Операция МакГрегора длилась 3,5 часа. Сломанную ногу ирландца зафиксировали стержнями, пластинами и винтами.
Один раунд в октагоне с Дастином Пуарье принес Конору МакГрегору более 5 миллионов долларов.
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