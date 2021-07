МакГрегор перенес операцию на сломанной ноге

Конор МакГрегор в главном бою UFC 264 в ночь с субботы на воскресенье техническим нокаутом проиграл Дастину Пуарье. В концовке первого раунда экс-чемпион мира в двух весовых категориях сломал большеберцовую кость.

МакГрегор в Твиттере сообщил, что успешно перенес операцию в Лос-Анджелесе.

"Чувствую себя потрясающе! Шесть недель на костылях – и возвращаемся к работе", - написал боец.

Just out of the surgery room guys! Surgery went excellent! Feeling tremendous! 6 weeks on crutch and we build back! Let’s go! God bless ????