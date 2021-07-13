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Конор Макгрегор отстранен от боёв до 2022 года
Причина такого решения неизвестна
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, сломавший ногу во время поединка с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, отстранён от боёв до 2022 года. Об этом сообщил спортивный репортёр Эл Доусон на своей официальной странице в "Твиттере".
Макгрегор и Порье встречались в ночь с 10 на 11 июля на турнире UFC 264. Бой завершился досрочно: Конор сломал ногу, и победу присудили Дастину.
Это было уже третье противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
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