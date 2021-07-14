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Знаменитый боец UFC возобновит карьеру после 6-летней паузы
Громкий камбэк
фото - fightnews.info
Ник Диас 25 сентября на UFC 266 в 37-летнем возрасте вернется в октагон спустя 6 лет после ухода из спорта.
В первом бою после камбэка Диас-старший подерется с экс-чемпионом мира в полусреднем весе Робби Лоулером.
Диас и Лоулер проведут реванш спустя 17 лет. В 2004 году Ник нокаутировал соперника во втором раунде.
Диас в последний раз дрался в 2015 году, когда проиграл Андерсону Сильве. Позднее бой был признан несостоявшимся, поскольку его оба участника попались на применении запрещенных препаратов.
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