Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МакГрегор заработал баснословную сумму за один раунд боя с Пуарье
Длинный язык делает большие деньги
фото - Reuters
Конор МакГрегор на прошлой неделе в бою с Дастином Пуарье в концовке первого раунда сломал ногу и потерпел третье поражение в четырех последних поединках.
Гарантированный гонорар ирландца составил 5 миллионов долларов, а теперь стало известно, сколько же МакГрегор заработал на самом деле. За счет процента от продаж платных трансляций и спонсорских выплат заработок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях составил 23 миллиона в американской валюте.
МакГрегор немного не дотянул до своего рекорда, установленного в бою с Хабибом Нурмагомедовым. За этот поединок ирландец заработал 28,4 миллиона долларов.
Что касается Дастина Пуарье, то его финансовое положение после боя с Конором МакГрегором улучшилось на 5,12 миллиона долларов.
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины подписал контракт с Десной
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО
- Кобин: Селезнев хочет убрать разговоры про алкоголика
- Макгрегор - Порье: Текстовая онлайн-трансляция мегафайта в Лас-Вегасе. Как это было
- Красотка дня. Невероятная жена Иммобиле эффектно отпраздновала чемпионство Италии. ВИДЕО
- Защитник Динамо женился на своей очаровательной девушке. ВИДЕО