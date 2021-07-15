МакГрегор заработал баснословную сумму за один раунд боя с Пуарье

Конор МакГрегор на прошлой неделе в бою с Дастином Пуарье в концовке первого раунда сломал ногу и потерпел третье поражение в четырех последних поединках.

Гарантированный гонорар ирландца составил 5 миллионов долларов, а теперь стало известно, сколько же МакГрегор заработал на самом деле. За счет процента от продаж платных трансляций и спонсорских выплат заработок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях составил 23 миллиона в американской валюте.

МакГрегор немного не дотянул до своего рекорда, установленного в бою с Хабибом Нурмагомедовым. За этот поединок ирландец заработал 28,4 миллиона долларов.

Что касается Дастина Пуарье, то его финансовое положение после боя с Конором МакГрегором улучшилось на 5,12 миллиона долларов.