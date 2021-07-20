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Конор Макгрегор приобрёл яхту

Единоборства
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Ирландец похвастался обновкой

Конор Макгрегор приобрёл яхту

Новина українською

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор приобрёл яхту. Соответствующее фото ирландец разместил на своей странице в "Инстаграме".

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264.

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В статье: Конор Макгрегор
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