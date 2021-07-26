Конор Макгрегор впервые после поражения от Порье показался на публике

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил день рождения сестры. На опубликованных в "инстаграме" Макгрегора фото видно, что ирландец ходил на костылях.

"С днём рождения, моя красивая и стильная сестра! Мы любим тебя", — написал Конор в своём "инстаграме".

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы, полученной в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. В конце первого раунда Макгрегор неудачно наступил на ногу, после чего сломал её. В результате ирландец проиграл техническим нокаутом.