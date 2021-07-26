  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Конор Макгрегор впервые после поражения от Порье показался на публике
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конор Макгрегор впервые после поражения от Порье показался на публике

Единоборства
(1 голосов)

Боец посетил день рождения сестры

Конор Макгрегор впервые после поражения от Порье показался на публике

Новина українською

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил день рождения сестры. На опубликованных в "инстаграме" Макгрегора фото видно, что ирландец ходил на костылях.

"С днём рождения, моя красивая и стильная сестра! Мы любим тебя", — написал Конор в своём "инстаграме".

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы, полученной в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. В конце первого раунда Макгрегор неудачно наступил на ногу, после чего сломал её. В результате ирландец проиграл техническим нокаутом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...