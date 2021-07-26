Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конор Макгрегор впервые после поражения от Порье показался на публике
Боец посетил день рождения сестры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил день рождения сестры. На опубликованных в "инстаграме" Макгрегора фото видно, что ирландец ходил на костылях.
"С днём рождения, моя красивая и стильная сестра! Мы любим тебя", — написал Конор в своём "инстаграме".
В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы, полученной в поединке с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. В конце первого раунда Макгрегор неудачно наступил на ногу, после чего сломал её. В результате ирландец проиграл техническим нокаутом.
Популярное сейчас
- Результаты и расписание мужского футбольного турнира на Олимпиаде-2020
- На её месте могла быть Харлан. Позднякова – олимпийская чемпионка в фехтовании на сабле
- "Выдающаяся игра Лунина". Редакция Marca выделила украинского вратаря по итогам матча с Рейнджерс
- Денис Беринчик жестко избил Лобова и победил в принципиальном противостоянии
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском