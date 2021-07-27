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Макгрегор создал фейковый аккаунт под именем жены Порье

Единоборства
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И написал себе сообщение

Макгрегор создал фейковый аккаунт под именем жены Порье

Новина українською

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сделал очередной выпад в адрес жены бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, Джоли.

У себя в "твиттере" Конор разместил адресованное ему сообщение от имени Джоли, созданное через фейковый аккаунт.

"Я люблю тебя, папочка", — говорилось в сообщении.

"Держись подальше от меня, мужичка", — написал Конор.

В ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

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В статье: Конор Макгрегор
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