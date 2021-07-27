Макгрегор создал фейковый аккаунт под именем жены Порье

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сделал очередной выпад в адрес жены бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, Джоли.

У себя в "твиттере" Конор разместил адресованное ему сообщение от имени Джоли, созданное через фейковый аккаунт.

"Я люблю тебя, папочка", — говорилось в сообщении.

"Держись подальше от меня, мужичка", — написал Конор.

В ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.