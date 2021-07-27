Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Макгрегор создал фейковый аккаунт под именем жены Порье
И написал себе сообщение
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор сделал очередной выпад в адрес жены бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, Джоли.
У себя в "твиттере" Конор разместил адресованное ему сообщение от имени Джоли, созданное через фейковый аккаунт.
"Я люблю тебя, папочка", — говорилось в сообщении.
"Держись подальше от меня, мужичка", — написал Конор.
В ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264, в главном поединке которого сразились Макгрегор и Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.
Популярное сейчас
- Красников рассказал о трансфере лучшего бомбардира чемпионата Бразилии и стратегии Металлиста
- Лидер Десны перейдет в Днепр-1 - источник
- Красников - о президенте Альянса: Он не вспомнил, сколько зерна собирают с гектара и про количество надоя молока
- Денис Беринчик жестко избил Лобова и победил в принципиальном противостоянии
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском