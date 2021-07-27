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Беленюк: Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной
Элине предстоит сыграть в 1/4 финала
Украинский борец Жан Беленюк в своем Instagram написал, что приглядывает за Свитолиной на Олимпийских играх.
"Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кенж.
У Элины завтра матч 1/4 финала. Ей однозначно будет нужна наша поддержка", - написал Беленюк в своем "инстаграме".
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