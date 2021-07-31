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Артем Лобов объявил о завершении карьеры

Единоборства
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Артем Лобов объявил о завершении карьеры

https://fighttime.ru

UA-Футбол
Новина українською

Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал, что принял окончательное решение завершить профессиональную карьеру. Его слова цитирует BJPenn:

"Это правда, пришло время завершить карьеру. У меня много других вариантов и предложений, но я не буду драться.

Чтобы добиться успеха, иногда необходимо попрощаться и сосредоточиться на других вещах.

Так что, я не ухожу из бойцовской области, но закончил карьеру, как боец" - сказал он.

Напомним, что ранее Джо Джойс рассказал о своих отношениях с Джошуа.

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В статье: Артем Лобов
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