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Артем Лобов объявил о завершении карьеры
Удачи
https://fighttime.ru
Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал, что принял окончательное решение завершить профессиональную карьеру. Его слова цитирует BJPenn:
"Это правда, пришло время завершить карьеру. У меня много других вариантов и предложений, но я не буду драться.
Чтобы добиться успеха, иногда необходимо попрощаться и сосредоточиться на других вещах.
Так что, я не ухожу из бойцовской области, но закончил карьеру, как боец" - сказал он.
Напомним, что ранее Джо Джойс
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