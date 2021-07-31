Артем Лобов объявил о завершении карьеры

Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал, что принял окончательное решение завершить профессиональную карьеру. Его слова цитирует BJPenn:

"Это правда, пришло время завершить карьеру. У меня много других вариантов и предложений, но я не буду драться.

Чтобы добиться успеха, иногда необходимо попрощаться и сосредоточиться на других вещах.

Так что, я не ухожу из бойцовской области, но закончил карьеру, как боец" - сказал он.