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Олимпийский чемпион по борьбе может дебютировать в UFC

Единоборства
(1 голосов)

По его мнению, у него есть все шансы

Олимпийский чемпион по борьбе может дебютировать в UFC

Новина українською

Олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг Гейбл Стивенсон подтвердил, что готов дебютировать в UFC.

"Не знаю, что будет дальше, но я открыт для всех вариантов. WWE, UFC, футбол, возвращение к учёбе, кто знает?"

Определённо, я фанат боёв. Кто бы не захотел стать самым опасным человеком на планете? Кто бы не захотел удерживать чемпионский пояс UFC? У меня золотая медаль, и я сильнейший борец на планете. Почему бы мне не стать чемпионом UFC в тяжёлом весе?

Я верю, что, добавив к своим борцовским навыкам ударные навыки, я могу стать чемпионом менее чем за 18 месяцев. Я могу выйти и доминировать в тяжелом дивизионе. Как бы то ни было, мы изучим все варианты и выберем для себя подходящий, будь то ММА или что-то ещё" — цитирует Стивесона MMA Fighting.

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В статье: Гейбл Стивенсон
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