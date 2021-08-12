Коллекционная карточка Макгрегора была продана за $ 27 тысяч

Карточка бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из серии UFC Gold Prism была продана с аукциона, сообщает ESPN. Карточку продали за рекордные $ 27 060.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Макгрегор в этот момент сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье.