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Коллекционная карточка Макгрегора была продана за $ 27 тысяч
Эта сумма стала реккордом
Getty Images / Global Images Ukraine
Карточка бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из серии UFC Gold Prism была продана с аукциона, сообщает ESPN. Карточку продали за рекордные $ 27 060.
Напомним, в ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Макгрегор в этот момент сломал ногу.
Это был уже третий бой Макгрегора и Порье.
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