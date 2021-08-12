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Коллекционная карточка Макгрегора была продана за $ 27 тысяч

Единоборства
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Коллекционная карточка Макгрегора была продана за $ 27 тысяч

Getty Images / Global Images Ukraine

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Карточка бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора из серии UFC Gold Prism была продана с аукциона, сообщает ESPN. Карточку продали за рекордные $ 27 060.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 264. В его главном поединке встречались Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу в первом раунде — Макгрегор в этот момент сломал ногу.

Это был уже третий бой Макгрегора и Порье.

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В статье: Конор Макгрегор
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