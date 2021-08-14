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Тренировка на отдыхе: Дарья Билодид в спортзале на Мальдивах. Фото
Украинка продолжает подготовку
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид во время отдыха на Мальдивах провела тренировку в спортивном зале. Соответствующее фото наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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