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Ты - чемпион: Шелестюк поддержал Беленюка после расистского скандала
Браво, ребята
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) поддержал олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, своего соотечественника Жана Беленюка после расистского скандала с ним в центре Киева.
"Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире. Даже в Америке много расизма, хотя это многонациональная страна. Все зависит от воспитания и знаний людей, а невежественные и разъяренные на все люди пытаются выражать себя таким негативным путем.
Ты - чемпион" - написал Тарас на странице Жана в Instagram.
Напомним, что ранее Беленюк
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