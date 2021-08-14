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Ты - чемпион: Шелестюк поддержал Беленюка после расистского скандала

Единоборства
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Браво, ребята

Ты - чемпион: Шелестюк поддержал Беленюка после расистского скандала

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) поддержал олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, своего соотечественника Жана Беленюка после расистского скандала с ним в центре Киева.

"Держись, чемпион. Дебилов и уродов хватает во всем мире. Даже в Америке много расизма, хотя это многонациональная страна. Все зависит от воспитания и знаний людей, а невежественные и разъяренные на все люди пытаются выражать себя таким негативным путем.

Ты - чемпион" - написал Тарас на странице Жана в Instagram.

Напомним, что ранее Беленюк рассказал о принципе отбора персонала на Олимпиаду.

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В статье: Жан Беленюк Тарас Шелестюк
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